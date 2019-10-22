Emekli olduktan sonra unutkanlık teşhisi konulan 71 yaşındaki Hasan Karadal, önce İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nü kazandı ardından da sadece 60 yaş üzeri bireyler için eğitim veren Ege Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"ne kayıt yaptırdı.

Emekli öğretmen Karadal'a, 3 yıl önce unutkanlık başlangıcı teşhisi konuldu. Hastanede tedaviye başlayan Karadal, çocuklarının da tavsiyesi üzerine sınava girerek uzaktan eğitim veren İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nü kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Karadal, tek bölümle yetinmeyerek geçen yıl, sadece 60 yaş üzeri bireyler için eğitim veren Ege Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi"ne kayıt yaptırdı ve burada geriatri, sağlık bilimleri, gastronomi, iktisat, kozmoloji, mitoloji gibi dersler aldı.

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nü bu sene bitirmeyi hedefleyen Karadal, Tazelenme Üniversitesine ise 3 yıl daha devam edecek.

Üniversite eğitimlerinin getirdiği sosyalleşme ile kendini daha mutlu hisseden Karadal'ın "unutma" ve "dikkat dağınıklığı" şikayetleri zamanla azaldı. Başta üç ayda bir yapılan tıbbi kontroller altı aya çıktı.

Doktorlar Karadal'a, demans hastalığı riskinin ortadan kalktığı müjdesini verdi.

Yıllardır çalıştığı arkadaşlarını tanıyamadı

Hasan Karadal, emekli olduktan sonra konulan unutkanlık rahatsızlığının yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bir süre sonra doktora başvurduğunu anlatan Karadal, şöyle konuştu:

"Bir gün fuarda, daha önce beraber çalıştığım arkadaşlarımı hatırlayamadım. O gün çok mahcup oldum. Tedavim sürüyordu ancak çocuklarım üniversite sınavına girmemi önerdi. İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü'nü kazandım. Uzaktan eğitim alıyorum ve bu sene bitireceğim inşallah. Geçen sene de Ege Üniversitesi bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt oldum. Burada el sanatları, yemek gibi bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik aktivitelere katılıyoruz. Şu an zihinsel açıdan daha iyi durumdayım. Unutkanlıklarım azaldı."

Sürekli çalıştığını, bulmaca çözüp kitap okuduğunu aktaran Karadal, Tazelenme Üniversitesinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Yaşlılar bunu yaparsa eminim 2-3 ayda sonuç alacaklardır"

Emekli olduktan sonra eve kapanmamak gerektiğine işaret eden Karadal, "Tazelenme Üniversitesi sayesinde gençleştiğimi düşünüyorum. Kendimi şu an 28 yaşında hissediyorum. İleri yaşta sosyalleşme çok önemli. İletişim kurup tazelenmek gerekiyor. Yaşlılar bunu yaparsa eminim 2-3 ayda sonuç alacaklardır" diye konuştu.

Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olarak Fuar İzmir'de düzenlenen "Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi"ne katıldıklarını dile getiren Karadal, açtıkları yiyecek standında hünerlerini sergilediklerini söyledi.

Ayşegül Karadal ise babasının, emekli olduktan sonra kendisini boşlukta hissettiğini ve zamanla unutkan olmaya başladığını söyledi.

"Tazelenme Üniversitesi olmasaydı işimiz daha zor olacaktı"

Babasının iki üniversite ile hayata tutunduğunu anlatan Karadal, "Bu hastalık çok hızlı ilerliyor. Tazelenme Üniversitesi olmasaydı işimiz daha zor olacaktı. Şu anda hastalıkla ilgili sorunumuz kalmadı." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tazelenme Üniversitesi Yürütücüsü Doç. Dr. Sevnaz Şahin ise bireyleri ileri yaşlara sağlıklı ve aktif bir şekilde hazırlamayı amaçladıklarını belirtti.

Fiziksel ve bilişsel egzersiz ile hayatın içinde olmanın önemine değinen Şahin, "Kişinin ileri yaşta kendini ifade edebilmesi önemli. Arkadaş, akran, akraba ve toplum desteği sağlıklı yaşlanma için vazgeçilmez. Aslında Tazelenme Üniversitesi tam da bunu sağlıyor. Kişinin kendini her yaşta ifade etmesi için donanım sağlıyor, toplumun içinde kalmasına yardımcı oluyor ve sosyal ilişkilerini kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA