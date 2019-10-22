Konya'nın Çetmi Mahallesi'nde çilek yetiştiren Ceylani Karaduman, hasat döneminde işini kolaylaştırmak ve mahsulünü korumak amacıyla kendi imkanlarıyla çilek toplama aparatı yaptı.

Karaduman, merak üzerine bahçesinde çilek yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Bu fikrini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştığını belirten Karaduman, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 5 dönümlük alanda çilek yetiştiriciliği projem kabul edildi ve bu sayede bahçeyi kurdum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Çilekleri daha kolay ve hızlı toplayabiliyorum"

Çilek toplamanın zahmetli ve vakit alan bir iş olduğunu görünce kendine göre sistem kurduğunu anlatan Karaduman, şöyle konuştu:

"Bahçenin baştan sona her yerine çelik tel çektim. Halata biri büyük, diğeri biraz daha küçük iki kasa monte ettim. Bu sistem sayesinde çilekleri daha kolay ve hızlı toplayabiliyorum. Meyveleri toplarken doğrudan kasaya attığım için zedelenme de olmuyor."

[Fotoğraf: AA]

Karaduman, çilek üreticiliğinde yetiştirilmesi kadar toplanmasının da önemli olduğuna dikkat çekerek, kurduğu sistemi daha da geliştirmeyi düşündüğünü vurguladı.

Kaynak: AA