2015'te Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Kurumu (RSPCA) yetkilileri tarafından yakalanıp kırkıldığında üzerinden rekor miktarda, 41,1 kilo yün çıkan merinos koyunu Chris, Avustralya New South Wales'da bakıldığı çiftlikte yaşlılıktan öldü.

Little Oak Koruma Alanı'nın internet sayfasında "Tatlı, akılı, dost canlısı ruhun kaybı karşısında çok üzgünüz" ifadesi kullanıldı.

Chris'in bir merinos koyunu için ortalama yaşam süresi olan 10 yaşında olduğu sanılıyordu. Yakalandığında, normalin neredeyse 5 katına varan yününün ağırlığının, hayvanın sağlığı için tehdit oluşturduğu açıklanmıştı.

Yünü ulusal kırkma şampiyonu Ian Elkins tarafından kesilmişti. Elkins, 35 yıllık meslek hayatında böyle bir şeyle karşılaşmadığını söylemişti.

Yüzlerce Avustralyalı o dönemde koyunu sahiplenmeyi istemiş, yünü Ulusal Avustralya Müzesi'nde sergilenmişti.

Kaynak: AA