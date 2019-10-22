Giresun'un Zeytinlik semtinde, 19. yüzyılda fındık ticareti yapan gemilerle Fransa'nın Marsilya kentinden getirilen malzemelerin de kullanılmasıyla tarihi evler yapıldı. Evlerde, İl Özel İdaresince yaklaşık 3 yıldır restorasyon çalışması yürütülüyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi"nde ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

Üçüncü derece kentsel tarihi sit alanı olan bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla Zeytinlik semtinin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kazandırılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Dış cephe giydirme, restorasyon...

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yaklaşık 200 yıldır Zeytinlik semti evleri ve mahalle kültürünün bozulmadan yaşatıldığını söyledi.

Son 3 yılda hem evlerin restorasyonu hem da sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sarıfakıoğulları, birinci etap çalışmalarda 12 evin restore edildiğini, 18 evin de basit onarımlarının gerçekleştirildiğini anlattı.

Sarıfakıoğulları, Giresun Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmaların ikinci etabının başladığını belirterek, "İkinci etap çalışmaları kapsamında yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık kaynak tedarik ettik. Bunun yüzde 25'ini İl Özel İdaresi karşılayacak. 16 evde dış cephe giydirme, 2 evde restorasyon, su ve kanalizasyon çalışmaları yapılacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Giresun'a ait ne varsa ziyaretçiler görebilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 2 milyon 300 bin liralık kaynak tedarik ettiklerini anlatan Sarıfakıoğulları, bu kaynakla da Zeytinlik semtini ziyarete gelenlerin ağırlanacağı bir meydan oluşturmak istediklerini söyledi.

Sarıfakıoğulları, kamulaştırma çalışmalarının başladığı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki aylar içerisinde de kamulaştırma işlemlerini tamamlayıp bir meydan projesi ortaya koyacağız. Bölgeyi ziyarete gelen misafirlerimiz böylelikle dinlenebilecekleri bir alan bulacak, Giresun'un tüm otantik değerlerini görme imkanına kavuşacak. Orada aynı zamanda bir sergi alanı oluşturmak istiyoruz. Bu alanda Giresun'a ait ne varsa ziyaretçiler görebilecek."

[Fotoğraf: AA]

Temel amaçları Zeytinlik'i ana turizm rotası haline getirmek

Bölgede Türkiye'deki ilk tescilli elektrik trafo binasının da yer aldığını söyleyen Sarıfakıoğulları, bu binanın da restorasyonunu gerçekleştireceklerini anlattı.

Vali Sarıfakıoğulları, restorasyonla Giresun'un asli ve özgün kısmının ortaya çıktığına dikkat çekerek, temel amaçlarının Zeytinlik semtini ana turizm destinasyonu haline getirmek olduğunu vurguladı.

Zeytinlik'in UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kaydettirilmesi için de girişimlerinin olduğundan bahseden Sarıfakıoğulları, "UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz oldu. Zeytinlik semti, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne inşallah alınacak. Hedefimiz bu" dedi.

Kaynak: AA