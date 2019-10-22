Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşayan karıncaların kış hazırlığı başladı.

[Fotoğraf: AA]

Çevredeki besin maddelerini ve soğuktan korunmak için kullanabilecekleri malzemeleri yer altındaki yuvalarına taşıyan karıncalar, sert geçen kış şartlarından etkilenmemek için aralıksız çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yuvalarına onlarca metre mesafedeki alanlarda gezerek buldukları maddeleri sırtlayan işçi karıncaların hummalı çalışması, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Yakın çekim tekniğiyle görüntülenen kış hazırlığı, karıncaların, bitmek bilmeyen enerjisini, esrarengiz fiziğini ve çalışma şekillerini gözler önüne seriyor.

[Fotoğraf: AA]

Yuvadaki her bireyin görevi farklı

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, karınca kolonisinde, yaşamın üç farklı tabanda sürdüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Karıncalar muhteşem sosyal böceklerdir. Her kolonide üç farklı tabandan incelemek gerekir. En tabanda kraliçe karınca vardır, kraliçe koloninin devamlılığını sağlar. Asker karıncalar vardır, bunlar koloniyi korur. Bir de işçi karınca dediğimiz dişi karıncalar vardır, bunlar da yuvanın devamlılığı için sürekli besin toplamaya çıkar."

[Fotoğraf: AA]

Gözüaçık, yuvadaki her bireyin bir görevi olduğunu ve başka görev yapmadığını aktararak, "Taşıdıkları besinleri yuvalarına getirirler, işçi karıncalar aynı zamanda yuvanın temizliğini yaparlar. Herkesin bir uzmanlık alanı vardır, burada kimi tarımla uğraşır, kimi besin getirir, kimi temizlik yapar. Bunlar aynı zamanda doğanın çöplerini toplayan, doğaya katkı sunan hayvanlardır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Şu an kışa hazırlık yapıyorlar"

Kolonilerin, kış boyunca depoladıkları besini kullanarak yaşamını sürdüreceğini belirten Gözüaçık, şunları söyledi:

"Karıncalar hayatlarını devam ettirebilmek için beslenmek, kolonilerini devam ettirebilmek için üremek zorunda. Yuvadaki kolonide oluşan larvaların beslenmesi gerekiyor, bundan dolayı karıncalar sürekli koloninin devamını sürdürebilmek için yuvalarına besinleri taşımak zorundalar. Şu an tüm canlılarda olduğu gibi karıncalar da kışa hazırlık yapıyor. Topladıkları besinleri depoluyorlar, bu besinlerle kışın ihtiyaç duyduklarında koloni içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar."

Kaynak: AA