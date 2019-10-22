Muğla İkizce Mahallesi'nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki 5 çocuk annesi Namalan, 20 yıl önce eşini kaybetti. Çocuklarının yardım teklifini kabul etmeyen Namalan, boş oturmamak ve kimseye muhtaç olmamak için dağdan odun toplamaya karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Fatma nine can yoldaşım dediği ve katırı Ceylan ile günün erken saatlerinde yola düşüyor. Yaklaşık iki saatlik zorlu yolcuğun ardından dağda topladığı odunları katırına yükleyen Fatma nine, Menteşe ilçe merkezinde getirdiği odunları fırın ve restoranlara satıyor.

[Fotoğraf: AA]

Günün sonunda kazandığı 60 lirayla hem katırını besleyen hem de torunlarına yardım eden Namalan, eşinden kalan emekli maaşıyla da evinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Katırım benim ekmek teknem"

Namalan, 20 senedir topladığı odunları müşterilerine sattığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İki saatte ulaştığı bölgede yaklaşık 1,5 saat odun topladığını anlatan Namalan, şöyle konuştu:

"Haftada bir sefer ancak gidebiliyorum. Zor oluyor ama ne yapayım. Halime şükrediyorum. Eşim öldükten sonra katırım benim dert ortağım oldu. Ceylan'ım ile zaman geçiriyorum. Dağa ve Muğla'ya katırımla gidiyorum. Derdimi, her şeyimi buna anlatıyorum. Çok seviyorum, bırakamıyorum. Odun satıp yemini alıyorum. Geçinip gidiyoruz işte. Benim arabam da traktörüm de bu. Katırım benim ekmek teknem. Ben bunu yemle besliyorum. Bu da bana bakıyor işte."

[Fotoğraf: AA]

Eşiyle kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürdükleri için çocuklarının yardım teklifini kabul etmediğini anlatan Namalan, ömrü yettiğince çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA