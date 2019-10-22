Muğla'daki Yılanlı Dağı'nda gezintiye çıkan Mustafa Demir, 3 kiloluk dev mantar buldu. Mantar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından incelemeye alındı.

Üniversitenin biyoloji bölümünde görev yapan Doç. Dr. Hakan Allı, mantarın özellikle tazeyken yendiğini söyledi.

"İçi beyazken yenir ama olgunlaştığı zaman tüketmesi biraz zor. Daha önce Burdur, Isparta gibi illerde özellikle yağışların bol olduğu zamanlarda bu büyüklüklere ulaşabilen mantar, Muğla'da ilk defa bulundu."

Dev mantar, derslerde öğrencilerin de incelemesi için kullanılacak.

Haber: Bekir Tosun