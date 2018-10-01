Van'da çocuklar için "oyun sokağı" oluşturuldu

Van İpekyolu Belediyesi, çocukların daha güvenli ortamlarda oynamalarını sağlamak amacıyla "Çocuk Oyun Sokağı" oluşturarak, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde hizmete açtı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi, butik sokaklar projesi kapsamında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuklar için oyun sokağı oluşturdu.

Satranç, dama, ip atlama, misket, topaç çevirme, seksek, yakan top gibi geleneksel oyunların yanı sıra kaydırak, salıncak, bowling gibi oyunların da bulunduğu sokak, törenle çocukların hizmetine sunuldu.

"Yeşil alanlarımızı artıracağız"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 2 yıl önce belediyeye kayyum olarak atandığını anlatarak, bu süre içinde ilçeye en büyük hizmetleri kazandırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Cemil Öztürk, "İpekyolu'nda merkez ilçe olmamızdan dolayı yeşil alan sorunumuz vardı. Tüm imkanlarımızı kullandık ve yeşil alana önem verdik. Geçen yıl 3 parkımızı hizmete açtık. Aynı şekilde 20 çocuk parkımızı okul bahçelerimize yerleştirdik. Bu ay da 4 yeni parkımızı hizmete açarak yeşil alanlarımızı artıracağız" dedi.

Butik sokak çalışmalarıyla ilçeye farklı alanlar kazandırdıklarını, Çocuk Oyun Sokağı'nı da ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öztürk, bu tür projelerle atıl olan, ailelerin girmeye çekindiği sokakları güzel dokunuşlarla birer cazibe merkezi haline getirmeye gayret ettiklerini anlattı.

Öztürk, sokağı Dünya Çocuk Günü'nde çocuklara hediye etmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA