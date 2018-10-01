Safranda bu yıl hasat erken başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve kilogramı 30 bin liradan satılan safranın hasadı başladı.

Ekimi ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ekim ve kasım aylarında, 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılırken, bu yıl hasat erken başladı.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın kilogramı 30 bin liradan satışa sunuluyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olarak da nitelendirilen Safranbolu safranı İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Safran üreticisi Mustafa Turhan, safran çiçeğinin 20 gün erken açtığını söyledi.

Üretimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirten Turhan, "Bir ay boyunca hasadımız var. Sabah yağışlıydı, sabah biraz ıslanması iyi oluyor. O zaman çiçek daha fazla açıyor. Hasadımız her yıl bir ay sürerdi, bu yıl kar yağmazsa 1,5 ay sürer" dedi.

Satışların iyi olduğunu söyleyen Turhan, "Safran ne kadar çok olursa o kadar çok müşterisi var. Yeni ürünümüze biraz zam yapmayı düşünüyoruz. İşçi ücretlerinde fark var, giderlerimiz de az artma var" diye konuştu.

Kaynak: AA