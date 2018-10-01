Milli atlet spor otomobille yarıştı, birinci oldu

Türkiye'nin dev otomobil festivali "V Weekend Motoring Festivali" 29-30 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlendi.

Klasik otomobillerden off-road araçları ve motosikletlere kadar birçok farklı türde aracın yer aldığı festivale katılım yoğundu. Festivalde sergilenen araçlar büyük beğeni topladı.

Festivale katılan vatandaşlar, düzenlenen drift gösterileri ve ödüllü yarışmalar ile keyifli anlar yaşarken, Fenerbahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, farklı bir galibiyete imza attı.

30 metrelik yarışı 3.3 saniyeyle kazandı

Festival kapsamında yapılan etkinlikte spor arabaya karşı yarışan Eruygun, 30 metrelik yarışta 3.3 saniye ile dünyaca ünlü yüksek motor gücüyle bilinen Caterham 180'i geçerek seyircilerden alkış aldı.

Batuhan Buğra Eruygun, bu yıl Balkan ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"100 yıllık Türk atletizm tarihinde 110 metre engelliyi 14 saniyenin altında koşan ilk sporcu oldum. İlkleri gerçekleştirmek adına daha ne yapabiliriz derken dişime göre bir rakip bulduğumu düşünüyorum. F3 pilotu Yalın Kılıç'ın kullandığı Caterham 180'le yarışmaya karar verdik. İyi start aldığım için geçeceğimden emindim. Bu yüzden 30 metre yarışı yaptık. Duyguları olmayan bir şeye karşı yarışmak çok güzel ve heyecanlı bir deneyimdi."

Kaynak: DHA