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Teknisyen Ayhan dostu "Şakir"i doğal hayatına bıraktı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görev yapan çevre ve sağlık teknisyeni Ayhan Doğru'nun tedavi ettiği delice doğan "Şakir" doğaya bırakıldı.

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Teknisyen Ayhan dostu &quot;Şakir&quot;i doğal hayatına bıraktı

Delice doğan türü yırtıcı kuş, yaklaşık 2 ay önce vatandaşlar tarafından kırık kanadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kendisine gözü gibi bakan çevre ve sağlık teknisyeni Ayhan Doğru ile kurduğu dostlukla görenlerin dikkatini çeken "Şakir" adlı kuş, tedaviden sonra doğal hayata bırakıldı.

Doğru, dostu Şakir ile ayrılmanın hüznünü yaşarken, yırtıcı kuşun da bir süre bulunduğu yerden ayrılmadığı görüldü. Şakir, daha sonra kanat çırparak gökyüzüne doğru havalandı.

"Onun yeri insanların yanı değil, yabani hayat"

Ayhan Doğru, dostu Şakir ile aralarında özel bir bağ olduğunu söyledi.

Şakir'i bir süre doğal yaşama alıştırdığını anlatan Doğru, "Yaban hayatına alıştırmak üzere çalıştık. Delice doğanın yaban hayatına alıştığına inandık ve bugün içimden gelmese de yaban hayatına ait olduğu için saldık. Yani görevimizi yaptık. Onun yeri insanların yanı değil, yabani hayat" dedi.

Şakir'e gözü gibi baktığını dile getiren Doğru, şöyle konuştu:

"İlk başta Şakir'in hangi yiyecekleri yiyeceğini araştırdık, bilgimiz de vardı. Daha sonra uçurduk, uçmaya başladı. Dost, dosttur. O hiç ihanet etmedi, elimize geldi. Belki bilmeyerek elimize tırnağını geçirdi ama bilerek hiçbir zaman acıtmadı. Seviyorsun, bağlanıyorsun ama nereye ait olduğunu biliyorsun. İstemesen de doğaya bırakıyorsun, doğada olduğunu bilerek seviniyorsun. Evinde yaşayacak, o umutla bırakıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: şakir, düzce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ayhan doğru
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