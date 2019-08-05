Antalya'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ulusal Gözyüzü Gözlem Şenliği'nde, Türkiye'nin birçok ilinden gökyüzü meraklısı ve astrofotoğrafçı buluştu.

Şenliğe katılan Eskişehir Amatör Astronomi Topluluğu kurucularından matematik öğretmeni ve astrofotoğrafçı Nazım Mustul, 4 gece uzayın derinliklerini fotoğrafladı.

Mustul'un fotoğrafları arasında, yakın zamanda patlayıp süpernovaya dönüşecek "Betelgeuse Yıldızı" da bulunuyor.

Astrofotoğrafçılığı hobi olarak yapan Mustul, küçük yaşlardan beri gökyüzüne, özellikle de derin uzaya ilgi duyduğunu söyledi.

Gökyüzünü tanımayı öğrendikten sonra gözleriyle göremediği gök nesnelerini fotoğraflayarak, görsel hale getirmeyi istediğini belirten Mustul, "Astrofotoğrafçılık keyifli olduğu kadar çok bilgi ve zahmet gerektiren bir fotoğrafçılık türü. Aynı zamanda da maliyetli bir hobi" dedi.

"Bu işe başlayacaklar 12 bin lirayı gözden çıkarmalı"

Türkiye'de son yıllarda astrofotoğrafçılığa ilginin arttığını söyleyen Mustul, şöyle konuştu:

"Ancak astrofotoğrafçılığı profesyonel olarak yapan kişi sayısı 50'yi geçmiyor. Bu nedenle astrofotoğrafçılığa ilgiyi daha da artırmak için bu etkinliğe katıldım. İnsanlar parasını görmedikleri yerleri görüp fotoğraflarını çekmek için harcar. Ben ise paramı çok daha uzakları, derin uzayı görmek ve oraların fotoğraflarını çekmek için harcıyorum."

Newtonian aynalı teleskop kullandığını belirten Nazım Mustul, "20 santimetre ayna çapına sahip iyi ışık toplayabilen bir derin uzay teleskopu. Teleskoba, sensörleri astrofotoğrafa uygun kameralar takıyoruz. Ben fotoğraflarımı DSLR bir makineyle çekiyorum. Teleskobumun toplam maliyeti, kullandığım programlarla beraber 20 bin lira civarı. Bu işe başlayacak birinin en az 12 bin lirayı parayı gözden çıkarması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA