Hicret, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. O günlerde Sevr Mağarası'nın büyük bir önemi vardı. 759 metre yüksekliğindeki Sevr Dağı ve Mağarası, Kabe'nin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Hazreti Muhammed ve yol arkadaşı Hazreti Ebubekir, hicret emrinin ardından yola çıktı. Herkes onları Medine'ye gidecek zannederken, onlar ters istikamete ilerledi. Daha sonra Sevr Dağı'na ulaştılar ve orada 3 gün kaldılar.

O zamanlar şimdi mağarada bulunan basamaklar yoktu. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma ise 17 yaşındaydı ve her gün dağa tırmanır, onlara erzak götürürdü. O dönemde olduğu gibi bugün de Sevr Mağarası'nın hemen üstünde güvercinler var.

Haber: Ali Coşkun

Kamera: Fatih Acar