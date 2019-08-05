Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları" projesini (World Peace Forests) gerçekleştirebilmek için işinden istifa ederek gezgin olmaya karar veren arkeolog 29 yaşındaki Yunus Emre Karaca, Şırnak'ın Cizre ilçesine geldi.

Projesi kapsamında her şehirde yöre halkıyla fidan diken Karaca, tarihi Kırmızı Medrese'nin bahçesinde öğrencilerle buluştu.

Karaca, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber Türbesi, Ulu Cami, Mem-u Zin Türbesi ve Cizre Kalesi gibi birçok tarihi yeri gezdiğini söyledi.

Hakkari'den geldiğini ifade eden Karaca, "Buralar huzur dolu yerler. Beni buradaki insanlar misafir ediyor. Bu anlamda burada projemi gerçekleştirdiğim için de mutluyum" dedi.

Kaynak: AA