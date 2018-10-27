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Uludağ'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Oteller bölgesine mevsimin ilk karının yağmasıyla sonbahar ve kışın bir arada yaşandığı Uludağ, renkli görüntülere sahne oluyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:42





