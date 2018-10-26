Doğum günü partisine kimse gelmeyen Teddy'nin unutulmaz hediyesi

Misafirlerini bekleyen bir masa, yenilmeyi bekleyen pizzalar ve masa başında bekleyen üzgün bir çocuk...

ABD Arizona'da yaşayan küçük Teddy'nin annesi, oğlunun 32 arkadaşını doğum gününe davet etti. Ancak partiye hiçbiri gelmedi. Annesi bunu sosyal medyadan paylaşınca her şey bir anda değişti.

Teddy'nin fotoğrafı kısa zamanda binlerce kişiye ulaştı. ABD'nin dört bir yanından küçük çocuğa doğum günü mesajları ve hediye geldi. Ancak son gelen hediye unutulmazdı.

NBA'in en ünlü takımlarından Phoenix Suns, Los Angeles Lakers ile oynayacağı maça Teddy'i davet etti. Küçük çocuk, maç öncesi takımla da bir araya geldi. Böylece Teddy geç kutlamış olsa da, unutamayacağı bir doğum günü geçirdi.

Kaynak: TRT Haber