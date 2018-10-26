Mustafa Er 21 yıldır bitki yapraklarını sanat eserlerine çeviriyor

Mustafa Er, geleneksel Türk el sanatları sanatçısı. Ancak sanatını kağıt değil, yapraklar üzerinde icra ediyor.

21 yıldır bitki yapraklarını sanat eserlerine çeviren Er, şunları söyledi:

"Bitki yaprağımızın üzerine hat eserlerinden motifler yaptığımız gibi aynı zamanda tezhip, minyatür ve yağlı boya resimler de yapıyoruz. Adeta kelebek kanadı kadar narin. Oyulmuş bitki yaprağı üzerine sanat adına çeşitli motfiler uygulayabiliyoruz."

Mustafa Er, bir müzede yaprak üzerinde hat yazılarını görünce bu işe merak sardığını söyledi.

Sanatını gençlere de öğretiyor

3 sene boyunca bunun üzerinde çalışan Er, binlerce denemenin ardından hedefine ulaştı.

Er, "Çalışacağımız motifi çiziyoruz, bunu çizdikten sonra da motifin dışında kalan kısımlarda da damarların arasını tek tek boşaltarak sonuca gidiyoruz. Eserlerin daha iyi görünebilmesi için üzerini altınla kaplayarak bu sanatı idame ettiriyoruz" dedi.

Yurt dışında ve içinde 100'ün üzerinde karma sergiye katılan Mustafa Er, bir de kişisel sergi açtı. Böylece kendi geliştirdiği sanatı gençlere de öğretebiliyor.

Kaynak: TRT Haber