Şahika Ercümen Salda Gölü'nde 65 metreye dalarak rekor kırdı

Türkiye'nin en derin gölüne daldı, dünya rekoru kırdı.

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, son rekorunu Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kırdı.

Milli sporcu, tek nefeste, tüpsüz ve paletsiz olarak 65 metreye daldı. Ercümen, 1 dakika 58 saniyede tamamladığı dalışı ile "Tatlı su dünya kadınlar serbest dalış rekortmeni" oldu. Rekor denemesinde onu en çok hava şartları zorladı.

Ercümen, "Bu şartlara rağmen Türkiye'ye dünya rekorunu kazandırdığımız için çok mutluyum. Uzun zamandır çalışıyordu, emeklerimizin karşılığını aldık" dedi.

Ercümen, kendisini kıyıda bekleyenlerin yanına giderken Türk Bayrağı açtı.

Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde 2016 yılında yaptığı dalışta da, denizde 110 metreye dalarak dünya rekoru kırmıştı.

Mesut Pala / TRT Haber