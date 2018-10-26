Eski sandalyeleri tamir ediyor, engellilere ücretsiz veriyor

Bir arkadaşına yardım ederken omuriliği zedelenen ve felç olan Durak Çinkaya, ilk akülü tekerlekli sandalyesine engelli olduktan 15 yıl sonra kavuştu.

Yaklaşık 5 yıl önce atölye oluşturan Çinkaya, Alaca Engelliler Derneği ile eski akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeleri topladı. Daha sonra bunları tamir edip alma imkanı bulunmayan engellilere ücretsiz olarak vermeye başladı.

Böylece engellilerin evden çıkıp sosyal hayatta daha aktif olmalarını hedefleyen Çinkaya, bugüne kadar 200'e yakın tekerlekli sandalyeyi tamir edip engellilere kazandırdı.

Çinkaya, 18 yaşında bir arkadaşına yardım ettiği sırada 80 kilogramlık çuvalı kaldırmaya çalışırken omuriliğini zedelediğini ve belden aşağısının felç kaldığını söyledi.

"Boş durmaktansa çalışmak iyidir"

Engelsiz insanlar için ayaklar ne ise bedensel engelliler için de tekerlekli sandalyenin o anlama geldiğini vurgulayan Çinkaya, şöyle konuştu:

"Tekerlekli sandalye olmadan bedensel engellilerin sokağa çıkması mümkün değil ancak bu araçlar sık sık arıza yapıyor. Bu nedenle benim gibi engelli olan bir arkadaşım var, onunla tamir işine başladık. Hurdaya ayrılan veya bozulan tekerlekli sandalyeleri tamir edip yeniden engelli arkadaşlarımıza veriyoruz."

Tekerlekli sandalye üzerinde çalışmanın zor olduğundan bahseden Çinkaya, "Haliyle yoruluyoruz ama bunları birinin tamir etmesi gerekiyor. Boş durmaktansa çalışmak iyidir. Engelli olsak bile emek harcayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tamir ettiğimiz araçları ücretsiz olarak engellilere veriyoruz" dedi.

Kaynak: AA