Hatay'da yaşadığı evi 56 yıldır biriktirdiği oyuncaklarla donattı

Hatay İskenderun'a bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinin duvarlarını oyuncak, resim, maket araba ve maskelerle donatan Erdem Erozan, gençlik yıllarında hobi olarak başladığı tutkusundan vazgeçmedi.

Erozan, 24 yaşından beri biriktirdiği sayısız oyuncak ve süs eşyasını sergilediği eviyle mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

Türkiye'de 60 il gezdi

Erdem Erozan, 1962 yılında oyuncaklara karşı merak duymaya başladığını belirterek, gördüğü ilginç oyuncakları topladığını söyledi.

Bir süre sonra bu alışkanlığının büyük bir tutku haline geldiğini anlatan Erozan, "Türkiye'de 60 il gezdim ve her gezdiğim yerde ne bulduysam aldım. Annem ve amcamdan kalan eşyalar derken evi görüp hediye getirenler de oldu. Evimden hiçbir malzemeyi satmam ama çok isteyen olursa değiş tokuş yapıyorum" dedi.

Oyuncak ve süs eşyası sayısının artmasıyla evinin 3 odası ile salonun duvarlarının tamamını kullanmaya başladığını vurgulayan Erozan, temizliği de büyük bir titizlikle kendisinin yaptığını söyledi.

"Yaptığım işten zevk alıyorum"

Erozan, evi ziyaret edenlerin ilk önce şaşkınlık yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birçok farklı meslekten insanlar gelip evimi görünce şaşırıyorlar. 'Bu kadar malzemeyi nereden buldun ve nasıl yerleştirdin' diyorlar. Bir süre sonra evdeki oyuncak ve süs eşyalarını saymayı bıraktım. Şu an tam olarak kaç tane var bilmiyorum."

Evinde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını belirten Erozan, şunları söyledi:

"Ben halimden çok memnunum, sevdiğim şeyler olduğu için yaptığım işten zevk alıyorum. Nasıl güzel bir yerlere bakınca insanın gözü gönlü açılır, bunlara baktıkça rahatlıyorum ve manevi yönden içim rahatlıyor. Gözüm eşyalarıma aşina olduğu için evden bir malzeme alınsa fark ediyorum."

Kaynak: AA