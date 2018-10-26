Şanlıurfa'da ahşap beşikler hala tercih ediliyor

Her yıl yaklaşık 70 bin bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa'daki tarihi Nacar Pazarı'nda imal edilen el emeği beşikler ilgi görüyor. Kalitesine göre 100-250 liraya satılan beşikler, daha çok kırsal bölgelerde kullanılıyor.

Nacar Pazarı'nda tahta beşik yapan marangoz Ömer Faruk Kışvacı, 10 yaşındayken babasının yanında çıraklık yaparak mesleğe başladığını söyledi.

Mesleğinin bitme noktasına geldiğini belirten Kışvacı, şöyle konuştu:

"Daha önce doğramadan kapı, pencere, mutfak gereçleri yapıyorduk. Bunların yerini plastik ürünler alınca vatandaşların doğrama ürünlerine ilgilisi azaldı. Bizler de işlerimizin yürümesi için beşik yapımına başladık. Yaklaşık 30 yıldır el yapımı tahta beşik üretiyoruz. Bunları yapan birkaç kişi kaldı. Nacar Pazarı'nda usta sayısı her geçen gün azalıyor."

"Genellikle kırsalda yaşayanlar tercih ediyor"

Bebeklerin ahşap beşiklerde daha fazla rahat ettiğini anlatan Kışvacı, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da, tahta beşiklere ilgi devam ediyor. Beşikleri genellikle kırsalda yaşayanlar çok tercih ediyor. Bunların taşınması hem kolay hem de fazla yer kaplamıyor. Bunun yanında beşikler diğer mobilya beşiklerden daha ekonomik ve ucuz. Yaptığımız beşikleri modeline ve malzemesine göre 100-250 liraya satıyoruz. Bazen malzemesine göre 60 liraya da sattığımız oluyor. Özel malzemeden de isteyenler oluyor. Onların fiyatları farklı oluyor."

Kışvacı, mesleğin kaybolmaması için yetkililerden destek beklediklerini vurguladı.

Kaynak: AA