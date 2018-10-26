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Hatice Aykut engelli kızını her gün okula sırtında taşıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Hatice Aykut, bedensel engelli kızını her gün sırtında taşıyarak okula götürüyor.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 yaşındaki Halime Aykut, bedensel engelli olarak dünyaya geldi.

Halime Aykut'un bacakları tutmuyor, ellerini ise tam olarak kullanamıyor.

Annesi Hatice Aykut, kızının eğitiminin aksamaması için büyük bir mücadele veriyor.

Sabahları kızını özenle hazırlıyor, evlerine 700 metre uzaklıktaki okula her gün sırtında taşıyor.

Tek istekleri tekerlekli sandalyeye kavuşabilmek 

Anne kıza okula giderlerken kardeşleri de eşlik ediyor. Evde de kızının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Hatice Aykut, "İmkanım yettikçe bakıyorum. Maşallah dersleri iyi. Eşim çalıştığı için kızımı öğlen okula ben götürüyorum. Ders bittiğinde de gidip getiriyorum, onunla ilgilenmek zor gelmiyor" dedi.

Küçük Halime'nin hayata tutunması için maddi imkansızlıklar içerisindeki ailesinin tek isteği, bir an önce tekerlekli sandalyeye kavuşması.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: tekerlekli sandalye, şanlıurfa, bedensel engelli
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