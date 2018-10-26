  • 26 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.586
    EURO 6.369
  • BIST 90541.53
    ALTIN 222.699
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Dünyanın en ilgi çekici parkı" Gaziantep'te

"Dünyanın en ilgi çekici parkı" Gaziantep'te

Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı, Dünya Kent Parkları Birliği tarafından "dünyanın en ilgi çekici parkı" seçildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Dünyanın en ilgi çekici parkı&quot; Gaziantepte

Dünya Kent Parkları Birliği (World Urban Parks) tarafından düzenlenen "Uluslararası Büyük Kent Parkları Ödülü" yarışmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı, "dünyanın en ilgi çekici parkı" seçildi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen "International Parks And Leısure Congress" kapsamında verilen ödüller sahiplerini buldu.

20 ülke ve 700 delegenin katıldığı kongrede, ödül gecesi boyunca Gaziantep'in "100. Yıl Atatürk Kültür Parkı"nın tanıtımı sunum ve slaytla gerçekleştirildi.

Şehrin merkezinde 14 kilometre uzunluğunda yeşil bir koridor oluşturan, yaklaşık 4,3 milyon metrekare alanıyla 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı, dünyanın en ilgi çekici parkı olarak belirlendi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER