Ağrı'da 2 yılda 5 bin sokak hayvanına bakım

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı Doğubayazıt Belediyesi, 2017'de 1,5 milyon liralık kaynakla 16 dekar alan üzerinde Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nı kurdu.

Bölgede önemli eksiklerin başında gelen bu bakımevini kurarak sahipsiz hayvanlara hizmet veren belediye, 2 yılda 5 bin sokak hayvanının bakım ve tedavisinin gerçekleştirilmesini sağladı.

Mikroçip yöntemiyle kayıt altına alınıyor

Doğal ortamlarında aç, susuz kalmış veya yaralı durumda bulunan sokak hayvanlarını bakımevine getiren belediye, bu hayvanların hem tedavilerini yaptırıyor hem de küpeleme işlemlerinin ardından mikroçip yöntemiyle kayıt altına alıyor.

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur, görevlendirme yapılan belediyelerle bölgede hayvan haklarına sahip çıkan önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Babur, görevlendirmeden sonra 2 sene içerisinde hem eski hem de yeni bakım evinde 5 bin sahipsiz hayvanın bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Sahipsiz hayvanların bakımını merkezimizde yapıyoruz"

Babur, barınakta çevre il ve ilçelere de hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Çevre il ve ilçelerde görevlendirme yapılan belediyelerle de ihtiyaç duyulduğunda birlikte çalışıyoruz. Örneğin Van'ın Çaldıran Belediyesi ile yaptığımız anlaşma gereği bu ilçeden gelen sahipsiz hayvanların bakımını merkezimizde yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ağrı'nın Diyadin, Taşlıçay, Hamur ilçelerine de ihtiyaç duyduklarında hizmet veriyoruz. Yeni bakımevimiz bölgedeki diğer belediyeler için umut oldu."

Bakımevinin hayvanların kayıt altına alındığından da bahseden Babur, "Şu anda da Diyadin'in köylerinden getirdiğimiz sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarını yapıyoruz. En son aşamada ise küpeleme çalışmalarını yapıp, mikroçip yöntemiyle kayıt altına alacağız" dedi.

Kaynak: AA