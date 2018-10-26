Sakarya'da üretimi zor binlerce bitki türü sağlıklı koşullarda filizleniyor

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taki Demir, özellikle dış mekan süs bitkiciliği alanında çok iyi durumda olan Sakarya'nın gelecekte çok iyi bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Bitkisel materyal temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Demir, laboratuvarın bu bitkisel materyal ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla kurulduğundan bahsetti.

Demir, birkaç yılı alan geleneksel yöntemlerle fidan üretmenin çok geniş alanlara ihtiyaç duyduğundan bahsederek, geniş alanlarda bu fidanları temin etmenin ise yüksek bir maliyet gerektirdiğini anlattı.

Bu maliyeti düşürmek, çoğaltma kat sayısını artırmak, bunun yanı sıra hastalıktan ari bitki üretme hedefiyle çalışmalara başladıklarını belirten Demir, şunları söyledi:

"Doku kültürü, bize bu imkanı sağlıyor. Aseptik koşullarda bitkilerin özel ortamlarda çoğaltılması esasına dayanıyor. Biz doku kültürüyle çoğaltma yapıyoruz. En büyük avantajı da hastalıktan ari bitki üretmesi, çoğaltma kat sayısının çok yüksek olması. Açık arazide bir yılda 1 milyon bitkiyi üretmeniz çok zor, çok geniş alanlara ihtiyaç duyarsınız ama bunu daha dar alanda, daha yüksek çoğaltma kat sayısı olan doku kültürü laboratuvarlarında üretme imkanına sahipsiniz."

"Çoğalma problemi olan bitkilerden başladık"

Süs bitkisi üretimine öncelikle çoğalma problemi olanlardan başladıklarını, geleneksel yöntemlerle çoğaltılması mümkün olmayan ya da çoğaltılamayan bitkilerin burada yetiştirildiğini belirten Demir, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

Demir, bitkilerin çevresel etkenlerden çok çabuk etkilendiğini, ekolojik faktörlerin bitkinin çabuk kurumasına ve ölmesine neden olacağını belirterek, laboratuvarda müdahale etme ve daha fazla bitkiyi kısa sürede üretme imkanları olduğunu anlattı.

Bitkilerin laboratuvar ortamında geometrik artış gösterdiğini vurgulayan Doç. Dr. Taki Demir, şöyle konuştu:

"100 bin bitkiniz varsa bir sonraki aşamanız 200 bin bitki oluyor. Oysa yıl içerisinde iklime bağlı olarak döngüye tabisiniz. Kış soğukları, yaz sıcakları, çevresel kar yağışları sizi etkileyecektir. Laboratuvarda biz ideal sıcaklık ve nem koşulları oluşturarak bitkilerimizi özel ortamlarında çoğaltıyoruz."

Kaynak: AA