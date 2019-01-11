Uganda'nın başkentinde bir atölye...

Bu atölyede bisikletler her zamankinden daha farklı üretiliyor. Kampala'daki bir şirket hasarlı çelik bisikletlerin geri dönüşümünü sağlıyor ve onları bambu olanlarla değiştirerek pazarda satmanın bir yolunu buluyor.

Bambu bisikletler zorlu yollarda rahat kullanılıyor

Ugandalı girişimci Noordin Kasoma, ABD'li bisiklet tasarımcısı Craig Calfee'nin paylaştığı videoları izleyerek bisiklet yapmayı öğrendi.

Ardından geleneksel markalardan daha ucuz ve daha sert bisikletler yapmak istedi.

Ürettiği bambu bisikletlerin özellikle zorlu yollarda çok rahat kullanıldığını söyleyen Kasoma, "Bambu esnektir, bu esneklik sayesinde özellikle off-road sürüşlerde zorluk yaşamazsınız" dedi.

Dağ bisikleti, şehir bisikleti, seyahat bisikleti, yarış bisikleti

Bir bisikletin parçalarını birleştirmenin 7 gün sürdüğünü anlatan Kasoma, 20 işçiyle çalıştığını belirtti. Aynı zamanda, bisikletlerinin çoğunluka Afrika, Avrupa ve ABD'nin bazı bölgelerine sattığını vurguladı.

"Farklı bisiklet tiplerine ve farklı boyutlara sahip şemalar elde ediyoruz. Dağ bisikleti, şehir bisikleti, seyahat bisikleti, yarış bisikleti yapıyoruz. Bu yüzden her bisiklet farklı şekillere ve boyutlara sahip."

Bisikletlerin fiyatı büyüklüğüne ve tasarımına bağlı olarak 350 ile 450 dolar arasında değişiyor.

Kaynak: Reuters