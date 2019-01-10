Yaklaşık 16 yıl önce yolda yaralı bir köpek gördü ve hayatının akışı değişti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde prefabrik ev üreten bir fabrikanın ortaklarından olan Ünal Hekim, ormanları gezerek köpekleri besliyor.

Hekim, yolunun kendisi gibi hayvan dostu Şazene Elik ile kesişmesiyle hayalini kurduğu aşevini gerçeğe dönüştürdü.

"Ölmüş annesini emen yavrularla karşılaştım"

Hekim, Elik'in kendisine gelerek kolunun kırılmasından ötürü besleyemediği köpekler için yardım istediğini ve daha sonra minibüsle fabrikanın bahçesinde pişirdikleri yemekleri köpeklere dağıttıklarını anlattı.

Karşılaştığı manzaraların kendisini üzdüğünü söyleyen Hekim, "Ölmüş annesini emen yavrularla karşılaştım. Çok etkilendim ve bir şeyler yapmaya karar verdim, sonrasında fikir faaliyete geçti. Sigortalı 5 kişi çalıştırıyorum. Yemekler pişer, kovalara doldurulur ve sokaklarda hayvanlara dağıtırız. 24 saat burası faal durumda" dedi.

Kızanlar da var, teşekkür edenler de...

Günde 2 bin 500 köpeği doyurduklarını belirten Hekim, şöyle konuştu:

"Yaralı, hasta hayvanlar oluyor, elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Biz bu işi mutluluk için değil Allah rızası için yapıyoruz. Bu işin huzurunu da tadıyoruz. Millet olarak kedi ve köpeğin hakkının ne olduğunu bilmiyoruz. Kızanlar da var, teşekkür edenler de..."

Kedi ve köpeğin sadakacı değil, sofrada birer hak sahibi olduğundan bahseden Hekim, "Allah'ın gönderdiği rızkı bir kargo memuru gibi dağa taşa dağıtıyoruz. Hayvana şiddet, insan olmanın kıymetini bilememekten kaynaklanıyor. Sorun eğitimsel. Kedisi, köpeği aç olan bir insan asla huzurlu olamaz" dedi.

"Bunlar Allah'ın yarattığı sessiz kullar"

Kedi ve köpekleri gece arabaya doldurup dağlara bırakan insanlar da olduğunu vurgulayan Hekim, şunları anlattı:

"Sabah gelip buruda kazanlarda pişirdiğimiz yemekleri yaklaşık 180 kovaya doldurup daha sonra aşevi için aldığımız minibüsle dağıtıyoruz. Günümün neredeyse 12 saati burada geçiyor. Bu hizmete verdik kendimizi. 'Bugün de olmaz' demiyoruz. Biz bu işi çözemezsek kedi ve köpeklerin, acizlerin hakkını veremezsek vay insanlığın haline... Bunlar Allah'ın yarattığı sessiz kullar. Biz bunların hakkını vermezsek huzur bulamayacağız. Her mahallede temizlik görevlisi var. Her mahallede bir de kedi, köpek görevlisi olsun. Biz burada huzur ve sıhhat bulduk. Sağa sola gidip çare arayanlar buraya gelsin, burada yardım ve dua etsin. Kabul olur inşallah."

"Hayvanlar çocukların psikolojilerini de tedavi ediyor"

Hayvansever Şazene Elik de, kızının okuldan dönerken getirdiği çöpe atılmış ve uyuz hastalığına yakalanmış bir köpek yavrusunu tedavi ettirdiğini belirtti. Daha sonra büyüttüğü köpek sayesinde hayvanlara bağlılığının arttığını da vurguladı.

"Son dönemde hayvanlara şiddet arttı. Ama insanlar bile tok olduğu halde birbirine saldırıyor. Sokakta bir hayvan aç. Bir kafasını okşasak bir ekmek versek bunların hiçbiri olmaz. Okullarda eğitim çok önemli bu konuda. İnanın çocukların psikolojilerini de tedavi ediyor bu hayvanlar. Ben kendi çocuklarımda insan psikolojisine ne kadar iyi geldiğini gördüm. Beni okula çağırdılar 'Bunun formülü ne?' dediler. 'Hayvanlar' dedim. Tok hayvan asla saldırmaz."

Kaynak: AA