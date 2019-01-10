Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde prematüre buzağıyı, 9 yaşındaki küçük kızın azmi yaşama bağladı.

Erken doğduğu için yürüyemeyen buzağı annesini de emmedi. Bunun üzerine Hakim Aylu, buzağıyı küçük kızı Büşra'nın bakması için evine getirdi.

Büşra, "Yavrumuz erken doğdu ona evde bakıyorum. Annesinin sütünü ememiyordu, ona baktım onu sevdim. Benim kardeşim gibi oldu" dedi.

Küçük kız buzağı ile bir bebek gibi ilgilendi. Biberonla besledi, ayağında sallayarak uyuttu.

Evin neşe kaynağı haline gelen buzağının sağlık durumu gösterilen özel ilgiyle her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Kaynak: TRT Haber