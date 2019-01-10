Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral kızı" olarak adlandırılan Basilica Therma Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Yozgat Valiliğinin koordinesinde 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yaptığı kazı çalışmaları sonrası gün yüzüne çıkarılan hamam kalıntıları ve termal suyla beslenen havuz, kış aylarında da tercih ediliyor.

Kendiliğinden çıkan şifalı suyla ilgi görüyor

Daha önce havuzlar toprak altında olduğu için boşa akan termal suyun, temizlenerek ortaya çıkarılan bölümlerin doldurmasıyla mimari yapısıyla öne çıkan antik hamam, iki bin yıldır kendiliğinden çıkan şifalı suyuyla ilgi görüyor.

Hamam ve antik havuzun tanıtımına katkı sağlamak isteyen bir grup ilçe sakini, kar yağarken sıfırın altında 6 derecede havuza girdi.

"Dünyanın en eski termal tedavi merkezi"

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yağış altında havuzda yüzen gençlerin bir taraftan karın, bir taraftan da şifalı sıcak suyun tadını çıkardıklarını belirtti.

Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Açıkel, şöyle konuştu:

"Antik Roma Hamamı'nı merak edenleri, 2 bin yıldır şifalı akan termal suyu merak eden bütün hemşehrilerimizi ilçemize davet ediyoruz, gelip bu güzelliği görmelerini bekliyoruz. Sıcak su kendiliğinden çıkıyor, çok şifalı olduğu bilimsel çevrelerce de kabul edilmiş, üniversite raporları var. Burası dünyanın en eski termal tedavi merkezi, dünyanın ilk spa merkezi olarak kabul ediliyor."

Kaynak: AA