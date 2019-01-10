Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Dalavere

Haftanın tek yerli filmi "Dalavere"nin yönetmenliğini Hasan Göktaş üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda aralarında Ali Çatalbaş, Erdağ Yenel, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan, Hüseyin Elmalıpınar, Serdal Genç ve Bahtiyar Engin yer alıyor.

Komedi türündeki yapımın konusu özetle şöyle:

"Zeytinburnu'nda, eniştesi Münir'le ortak bir araba kiralama işinde çalışan Baybars'ın rutin kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir. Çalınan arabalarını bulmak ve hırsızlara dersini vermek İstanbul'dan Bodrum'a gelen Baybars ve Münir'in, bir mafya değiş tokuşunun arasında kaldığından haberi yoktur. Olay anlaşıldığında ise otelde meydana gelen türlü yanlışlıklar, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir."

Ralph ve İnternet

Haftanın animasyon türündeki filmi "Ralph ve İnternet", 2012 yapımı "Oyunbozan Ralph"in devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.

Rich Moore ve Phil Johnston tarafından yönetilen film, video oyun salonundan internetin uçsuz bucaksız dünyasına adım atan video oyunlarının sözde kötü karakteri Ralph ile uyumsuz arkadaşı Vanellope von Schweetz'in maceralarını anlatıyor.

Robin Hood

İngiliz halk hikayelerinde önemli yeri olan, bazen görevini kötüye kullanan yöneticilerle bazen de halka zulüm eden soylularla mücadele yürüten halk kahramanı Robin Hood'u anlatan 2018 yapımlı filmin başrolünde bu kez Taron Egerton yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Otto Bathurst'ın oturduğu, macera ve aksiyon türündeki film, Robin Hood'un Haçlı Seferleri'nden dönüşünün sonrasını ele alıyor.

Creed 2: Efsane Yükseliyor

Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan'ın başrollerini paylaştığı, 2015 yapımı "Creed: Efsanenin Doğuşu" adlı filmin devam halkası "Creed 2: Efsane Yükseliyor", Rocky Balboa'nın eğitmenliğinde çıkış yakalayan Adonis Creed'in, Rocky'nin en büyük rakiplerinden ve babası Apollo Creed'in ölümünden sorumlu Ivan Drago'nun oğlu Viktor Drago ile karşılaşmasını konu ediniyor.

ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Steven Caple Jr. oturuyor.

Replikalar

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı, bilim kurgu türündeki "Replikalar" adlı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını konu ediniyor.

Senaryosunu Stephen Hamel ve Chad St. John'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, 2008 yapımı "Hain" filmiyle tanınan Jeffrey Nachmanoff var.

Şüphe

Haruki Murakami'nin "Barn Burning" isimli kısa öyküsünden uyarlanan ve Cannes'da 2 ödüle değer görülen "Şüphe" adlı film, yarı zamanlı kurye olarak çalışan Jongsu'nun, eski komşusu Haemi ile karşılaşması sonrası gelişen olayları ele alıyor.

Güney Kore yapımı, Chang-dong Lee'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jeon gibi isimler rol alıyor.

Lanetli Sular

Haftanın tek korku filmi "Lanetli Sular", arkadaşının havuzunda şeytani bir varlık tarafından saldırıya uğrayan Sara'nın mücadelesini anlatıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Georges Padey oturuyor.

Senaryosunu yönetmen ile birlikte kaleme alan Itziar Martinez'in başrolü de üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Dennis Mencia, Raul Walder, Sean Ormond, Josephine Phoenix, Natalie Blackman ile Rene Mena yer alıyor.

Kaynak: AA