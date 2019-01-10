TRT Belgesel yenilendi, içerikleri zenginleşti. 2009'da "Tanık Olmaya Hazır mısınız" diyerek yayın hayatına başlayan TRT Belgesel, 10 yıl boyunca Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı oldu.

TRT Belgesel Kanalı yeni yayın dönemine içeriğini ve logosunu değiştirerek başladı.

"Yüzde 90'ı yerli yapım ancak uluslararası standartta"

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, logo ve marka kimliğinin bir sonuç olduğunu, asıl içeriklerin değişmeye devam ettiğini söyledi. Eren "Biz yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir TRT Belgesel'in üzerinde çalışıyoruz. İçeriklerimizin hepsi tamamen yerli yapım. Yüzde 90'a yakını bizim ürettirdiğimiz yapımlar." dedi.

Yerli yapımların kalite olarak uluslararası standartlara sahip olduğunu belirten Eren, "Biz Türkiye'den bakan bir gözle dünyayı hem Türk hem de uluslararası izleyiciye anlatıyoruz." diye konuştu.

"Pek çok farklı coğrafyada sessizlerin sesi olacağız"

Yeni dönem için Sirkeci Garı’nda tanıtım gecesi düzenlendi. İbrahim Eren ile kanal koordinatörü Süleyman Tezgel değişimi anlattı.

Eren, Sirkeci Garı'ndaki konuşmasında da "İnsanı anlamak hayatı anlamaktır" diyerek, "Biz başkasının tuttuğu aynadan kendimize bakmayı reddediyoruz. Çünkü biz suskun bir simanın ardındaki hüznü anlarız. Çünkü biz onların sesiyiz. Biz artık pek çok farklı coğrafyada sessizlerin sesi, yaşananların tanığı, acının, hüznün, umudun kısaca hayatın dile gelmesinin ekrandaki adı olacağız." ifadelerini kullandı.

TRT Belgesel Koordinatörü Süleyman Tezgel de TRT Belgesel ekiplerinin dünyanın farklı yerlerinde büyük emekler harcayarak belgeselleri izleyiciye aktarmaya çalıştığını söyledi.

38 ülkeden 44 yapım 400 bölüm halinde belgesel yeni yayın döneminde TRT Belgesel ekranında olacak.

TRT Belgesel Kanalı'nın yeni logosu ve yeni yayın dönemi tanıtım gecesine çok sayıda davetli katıldı.

Mercan Dede, Serkan Çağrı ve Göksel Baktagir de gecede bir konser verdi.

Kaynak: TRT Haber