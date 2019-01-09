ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl üçüncü kez verilen Kültür Sanat Ödülleri, sinema, müzik ve edebiyat gibi 13 farklı alanda sahiplerini buldu.

Tören, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, yazdığı "Barbar, Modern, Medeni" kitabıyla Yılın Fikriyat Ödülü verildi. Kalın'a ödülünü ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu takdim etti.

Fikriyat kategorisinde ödül verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Kalın, "Her şeyin araçsallaştığı plastikleştiği, yüzeyselleştiği bir çağda, bizim derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

TRT Haber'de her cumartesi yayınlanan, moderatörlüğünü Seval Çöpür'ün yaptığı "İnsanlık Hali" programı ise, "Yılın Kültür Sanat Programı" ödülüne layık görüldü.

Bu yılki ÖNDER Özel Ödülü, İslam sanatı konusundaki eserleriyle bilinen Boşnak Sanatçı Kenan Şurkoviç'e verildi.

Şurkoviç'e ödülünü, gecenin onur konuğu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım verdi.

Kaynak: TRT Haber