Dünyada "tarihin sıfır noktası" olarak kabul gören Göbeklitepe...

Şanlıurfa'da bulunan bu kültürel miras, 2019'da daha da öne çıkacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Turizm hareketliliği bekleniyor

Bilir, yaklaşık 6 ay önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Göbeklitepe'nin, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve sektörde hizmet veren kuruluşların desteği, Göbeklitepe'nin etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde bu yıl turizm hareketliliği beklediklerini vurgulayan Bilir, bölgedeki illerin bu hareketliliğe yönelik iyi hazırlanması gerektiğini söyledi.

Göbeklitepe'ye bu yıl ayrı bir vurgu yapılacak

Bilir, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından aralarında Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilerinin Göbeklitepe'de ağırlandığını belirtti. Ayrıca, bu yıl benzer özel turlara daha fazla ağırlık vereceklerini de vurguladı.

Türkiye genelinde hizmet verdikleri 10 bin üye acenteyle Göbeklitepe'ye bu yıl ayrı bir vurgu yapacaklarını anlatan Bilir, şöyle konuştu:

"TÜRSAB olarak bu yıl Göbeklitepe'yi ayrıca işleyeceğiz, önceliklerimiz arasına alacağız. GAP bölgemizde Şanlıurfa ilimiz önemli bir destinasyondu. Burada konaklama yapılmayan programlarda bir gece konaklamaya geçilecek. Bir gece olan konaklamalar ise iki geceye çıkarılacak. Şanlıurfa ayağında da burada önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. İnsanların Göbeklitepe'ye gelmesi gitmesi, bu bölgelerde barınması, ihtiyaçlarının karşılanması için de kentte yerel yönetimler çalışma yapıyor. Gelecek nisan ve mayıs aylarında kentteki oteller dolu, demek ki daha fazla otele ve hizmete ihtiyaç var."

Kaynak: AA