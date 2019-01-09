Kazakistan'ın Türkistan kentinde 5 Aralık 2017'de düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 35. Dönem Toplantısı'nda "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi Kastamonu. Unvanını ise bu yıl Kırgızistan'ın Oş şehrine devretti.

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliği barındıran Kastamonu, Kültür Başkenti etkinliklerinde de pek çok ziyaretçi ağırladı.

Kültür Başkenti süreci Kastamonu'ya tecrübe kattı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, kültür başkentliği sürecinin kentteki turizmin gelişmesine büyük katkı sunduğunu söyledi.

"Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin nimetlerini görmüş durumdayız. Kastamonu'da Valilik, Belediye, kamu kurum ve kuruluşları el ele vererek çalıştık ve bunun da faydasını gördük."

Ziyaretçi sayısı 70 bin arttı

Kastamonu'daki konaklama tesislerinde 2017 yılında 2 bin 804 oda bulunduğunu, bu sayının geçen yıl 2 bin 986'ya yükseldiğini belirten İshak, yatak sayısının da 6 bin 558'den 6 bin 938'e çıktığını anlattı.

İshak, 2017'de Kastamonu'ya 455 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçi geldiğinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Geçen yılın 10 ayının verilerine göre Kastamonu'ya gelen yerli turist sayısı 476 bin, yabancı turist sayısı da 17 bin olmak üzere toplam 493 bin. Yani bu gösteriyor ki Kastamonu, 10 ayda önceki yılın verilerini geçmiş durumda. Son iki ayın verileri tam netleşmedi. Tahminlerimize göre 520-530 bin arasında kapatacağımızı düşünüyoruz. İlimize geçen yıl gelen turist sayısında önceki yılla kıyasladığımızda 70 bin civarında artış olduğu gözlemleniyor."

İshak, Kastamonu'da kültür başkentliği süreci ile vatandaşların turizme inancının da arttığını söyledi.

"İlimizde yatırımlar da olmaya başladı. Bu unvan, bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Bu tecrübemizi önümüzdeki yıllarda da kullanacağız. Kastamonu turizmin daha ileriye gelmesi için el birliğiyle çalışacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile halkımız, birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum."

1084 yılında Türklerin eline geçti

Anadolu'nun eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, 7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz kronolojiye sahip medeniyet şehri Kastamonu, 1084 yılında Emir Karatekin Paşa tarafından alınarak Türklerin eline geçti.

Osmanlı topraklarına Fatih Sultan Mehmet döneminde katılan kent, imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak Cumhuriyet'e kadar idari merkez konumunu sürdürdü.

Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki liman açıklarına getirilen silah ve malzemeler, daha sonra yörede "denk kayığı" adıyla bilinen teknelerle karaya taşınmıştı. Cephane, "İstiklal Yolu" tabir edilen, Kastamonu, Çankırı ve Ankara güzergahından cepheye ulaştırılmıştı.

Kıyafet ve Şapka İnkılabı Kastamonu'da yapıldı

Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün 23-31 Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı Kıyafet ve Şapka İnkılabı, Cumhuriyet döneminin önemli olaylarından biri olarak tarihe geçti.

Kent, Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı dönemlerinden kalan pek çok cami, türbe, medrese ve dergah bulunması dolayısıyla inanç turizmi açısından da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kastamonu, kanyonları, yaylaları, ormanları, şelaleleri ve akarsularıyla doğaseverlerin ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA