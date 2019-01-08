Edirne Keşan'a özgü bir tarif olan "ciğer sarma"nın ünü yurt dışına kadar uzanıyor.

Kurban bayramlarında evlerde yapılan yemek, lokantaların menülerinde de ilk sırada yer alıyor.

İşletmeci Volkan Kuru, "Bu yiyecek Trakya'nın kıvırcık kuzularından elde edilmiş ciğer ve iç yağı gibi ürünlerin bir araya getirilerek iç yağına sarılıp mangal ateşinde pişirilmesinden ileri gelen yöresel bir yemektir. Bu lezzeti, özellikle meşe kütüğünün üzerinde yapmamızın sebebi özel bir ağaç olmasıdır. Özel bir nefaseti vardır ve satır eti de ciğer sarmayı da biz aynı şekilde kütüğün üzerinde satırla kıyarak yapıyoruz" dedi.

Turistlerin ilgisi büyük

Ciğer, satırla kıyılıyor. Kıyma irisi haline getiriliyor. Yeşil biber ve sarımsak ilave edilerek içyağı ile sarılıyor. Hazırlanan sarma, meşe kömüründe ızgara ediliyor.

Turistler bu lezzete büyük ilgi gösteriyor.

Trakya'da, satır etin ardından, ciğer sarmaya da coğrafi işaret alınması bekleniyor.

Haber - Kamera: Necdet Uybaş