Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Hakkı Aydın, tütün ambarından dönüştürdüğü atölyede soba imalatına devam ediyor.

Hakkı usta her sabah erkenden uyanıp dükkanını açıyor. Çekici eline alıyor ve demire şekil vermeye başlıyor.

70 yıldır çekicini elinden düşürmeyen Aydın, işler artınca köydeki dükkanını ilçe merkezine taşıdı. Yaptığı kaliteli işçilikle kısa sürede ünü yayıldı. Kişiye özel ürettiği sobalar evleri ısıttı.

Aradan geçen zamanda binlerce kuzineli yani fırınlı soba, mangal, tepsi ve kürek yaptı. Hakkı usta, onlarca yılın birikimini 2018'de Trabzon'da Yılın Ahisi seçilerek taçlandırdı.

Mütevazi atölyesinde zanaatını tutkuyla icra eden Hakkı Aydın, sağlığı el verdikçe soba yapmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber