Manisa'daki Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin öğrencileri, sokakta yaralı ve bitkin halde buldu onu. Golden Retriever cinsi sevimli köpeğin yaralarını iyileştirdiler, sahiplendiler. Şimdiyse "Patik" adını verdikleri köpek, hayatlarının bir parçası oldu.

Okulun maskotu haline gelen Patik, öğrencilerle teneffüslerde oyunlar oynuyor.

Okul müdürü İlyas Karaokay, çocuklara hayvan sevgisini yaşatarak öğrettiklerini söyledi ve "Çocuklarımızdan köpek korkusu olanlar bile artık şu an 'Patik'i gelip sevebiliyorlar" dedi.

Öğrenciler Patik sayesinde, artık sokak hayvanlarına da yem ve su vermeye başladı.

Haber: Kenan Yücel