Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce kullanım süreleri dolan lastikler değerlendirilerek kedi evine dönüştürüldü.

Yalova Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri de kedi evine dönüştürülen lastikleri çeşitli renklerde boyadı.

Hazırlanan 25 kedi evi, kentteki parklara yerleştirildi. İlk kedi evi Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın katılımıyla Bad Godesberg Parkı'na konuldu.

Salman, eski araç lastiklerini kedi evlerine çevirerek hem geri dönüşüme hem de sokak hayvanlarının barınmalarına katı sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kedi evi projelerimizi kentimizin çeşitli noktalarına yayarak yapacağımız ahşap çalışmalarla devam edeceğiz. Lastikten yapılan kedi evlerinin önüne kedi ve köpek maması bırakarak bu soğuk havada yiyecek desteği de sağlıyoruz."

Kaynak: AA, DHA