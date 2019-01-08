Çin'in Harbin şehrinde kış aylarında hava sıcaklıkları sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor. Harbin Polarland adlı tema parkı, her yıl birçok farklı festivale ev sahipliği yapıyor. Şehirde 1983 yılından beri "Buz Festivali" düzenleniyor.

600 bin metrekare alana sahip olan tema parkında, bu yıl 120 bin metreküp buzdan heykeller hazırlandı. Buz Festivali için kurulan alana Gentoo penguenleri de getirildi.

Harbin Polarland'de denetleme şefliği yapan Zhang Zhiming, penguenleri insanların içerisine çıkarmalarının sebebini şöyle anlattı:

"Bunun nedeni Gentoo penguenlerinin maceracı, akıllı ve zeki olması. İnsanlara, bu penguenlerin ilginç tarafları hakkında daha fazla bilgi vermek için bu yolu kullanmak istiyoruz."

Bu yıl 5 Ocak ile 5 Şubat arasında düzenlenecek festivale dünyanın dört bir yanından ilgi yoğun.

Kaynak: Reuters