Hayvancılık yaparak, geçimini sağlayanların yaşadığı zorluklar, kış aylarında daha da artıyor.
Hayvanların ot yiyeceğini yazın dağlarda biçip biriktiren köy sakinleri, kışın bunları kızaklara yükleyip köye götürüyor.
Hakkari Derecik ilçesi ile Irak sınırı arasında bulunan Balkaya Dağı'nda, kış aylarında köylünün ot taşıma işi başlıyor.
Balkaya Dağları'nın eteklerinde yer alan Umurlu köyünde yaşayanlar, yaz aylarında buralarda biçtikleri otları kışın daha kolay şartlarda taşımak için belirli noktalarda topluyor.
Köy sakinleri, kar yağdıktan sonra da biriktirdikleri bu otları kızaklara yükleyip köye indiriyor.
Kaynak: DHA