40 yıldır çömlekle uğraşan Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için tamamı Menemen'e has kırmızı topraktan gramofon hunisi üretti. Huni, müzik dinlemek için cep telefonu haznesine yerleştirildiğinde hoparlör etkisi yaratıyor.

Estetik olarak retro bir hava içeren gramofon, zevk ve beğeniye göre farklı renklerde satışa sunulmaya başladı.

Topraktan gramofon hunisinin patentini alan Taşhomcu, "Cep telefonundan müzik dinlemek istediğinizde cihazınızı gramofonun haznesine yerleştiriyorsunuz ve sanki hoparlörden müzik geliyormuş gibi eseri dinleme fırsatı buluyorsunuz. Şu anda ürünün patentini aldım, Türkiye'de ilk ve tek toprak gramofon üreticisi oldum" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum"

Toprak gramofonun üretimine yaklaşık 2 ay önce başladığını anlatan Taşhomcu, şunları söyledi:

"Bir gün atölyemde telefonu huni şeklinde uzun bir saksıya koydum. Telefonun yankı yaptığını fark ettim, müthiş bir ses reaksiyonu oldu ve bunun üzerine düşünerek yaklaşık 6-7 ay çalıştım. Gramofonun alt kısmını balinaların kuyruklarına benzettim. Gramofonun müthiş bir ses sistemi var, örneğin bir evde salona konulduğunda mutfaktan rahatlıkla dinlenebiliyor. Gramofonu Kaymakamlık ve İzmir Ticaret Odasına da hediye ettik. Ben Cumhurbaşkanımıza da hediye etmek istiyorum."

"Geniş kitlelere tanıtmak istiyorum"

Taşhomcu, gramofonun iki parça halinde yapıldığını ve yapımının oldukça zor olduğunu belirtti.

"Çok emek ve zaman harcamak gereken bir iş. Öncelikle bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletiliyor. Daha sonra iki gün güneşte kurumaya bırakılıyor. İki günün sonunda ise, 950 derecelik fırında 10 saat boyunca pişiriliyor. Öncelikle ılık ateş daha sonra hızlı ateş uygulanıyor çünkü toprak hızlı soğur ve hızlı ısınır. Gramofonun üzerinde oluşturduğum dalgalanmalar, sesin yankılanmasını ve hareket kazanmasını sağlıyor. Farklı tekniklerle eskitme boya uyguluyorum. Günde ortalama 5 gramofon yapıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük firmalarla anlaşarak gramofonu daha geniş kitlelere tanıtmak istiyorum. Üzerinde çini deseni şeklinde motifler oluşturmayı planlıyorum."

2004 yılında düzenlenen "Uluslararası Çömlek Yarışması"nda dünya ikincisi olan Başhomcu, 2016'da Rusya'nın Novosibirsk kentinde düzenlenen yarışmada da 20 ülkeden 40 rakibini geride bırakıp hem birincilik hem de onur ödülü aldı.

Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığına gönderilmek üzere dev bir çömlek hazırlığı içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA