İçişleri Bakanlığının görevlendirme yaptığı İpekyolu Belediyesi, Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiple, yaralı ve hasta hayvanları barınağa götürerek tedavi edilmelerini sağlıyor.

Belediye, aşırı soğukta donma tehlikesi geçiren hayvanlara kulübe yaparak, doğada yiyecek bulmakta zorlananlara da yem veriyor.

Sokakta yaşayan hayvanların sahiplenilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan belediye, hayvan sahiplenen vatandaşlara kulübe hediye ediyor.

Vatandaşların hayvanların bakımında sıkıntı yaşamaması için yem desteği de sunuluyor.

Kediler için 25, köpekler için 70 beslenme yeri

Çevre Koruma Müdürü Ercan Karahan, sokak hayvanları için yaklaşık 100 noktaya her gün atık yemek, bayat ekmek ve mama bıraktıklarını anlattı.

"İsraf etme insaf et" projesi kapsamında, her gün 300 kilogram bayat ekmek ve atık yemek toplayarak bunları hayvanlara götürdüklerini belirten Karahan, bir ton mamayı da kedi ve köpeklerin önüne koyduklarını vurguladı.

Karahan, kent merkezinde kediler için 25, köpekler için 70 beslenme yeri oluşturduklarını söyledi.

"Bu kulübeler çok güzel ve şık"

Yaptıkları çalışmalarla 50 hayvanı sahiplendirdiklerinden bahseden Karahan, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve bunları sahiplenmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Bu kulübeler çok güzel ve şık. Ayrıca mama desteği veriyoruz. Sokak hayvanlarının kent, mahalle ve sokaklarda yaşama hakkı var. Vatandaşlardan ricam sokak hayvanları konusunda duyarlı olalım."

Karahan, özellikle kışın doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için de yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA