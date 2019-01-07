16 yaşındaki Tuna Onat Nalbant, Manisa'da yaşayan bir lise öğrencisi. Ailesi onu, zararlı alışkanlıklardan korumak için 5 yaşında satranca yönlendirdi. Tuna da kısa sürede yeteneğini gösterdi.

Dünya genelinde onlarca turnuvaya katıldı. 11 yılda 113 madalya kazandı. Ayrıca Tuna, 14 yaşında mili sporcu oldu.

Satrancın kendisine derslerde ve hayatındaki çeşitli şeylerde faydası olduğunu söyleyen Tuna, şunları anlattı:

"Mesala gittiğim turnuvalarda edindiğim yurt içi ve dışı arkadaşlıklar olsun, derslerime katkısı olsun satrancın hakkını ödeyemem. Başarımın sırrı azimli olmak çalışmak pes etmemekti. Hala çeşitli kötü sonuçlar aldığım zamanlar da oluyor. Yine pes etmeyip çalışmaya devam ediyorum."

"Uluslararası Satranç Federasyonu Ustası" unvanın da sahibi

Tuna'nın annesi Olcay Nalbant, oğlunun Uluslararası Satranç Federasyonu Ustası unvanını aldığını belirtti.

Tuna'nın satranç öğretmeni ise, "Tuna Manisa'nın ilk FIDE unvanına sahip oldu. FIDE ustası da dünyada tanınan büyük bir usta derecesi. Hatta ustalararası usta normu da var" dedi.

Tuna'nın şimdiki hedefi, Uluslararası Usta Normu alarak Satranç A Milli Takımı'na girmek.

Haber: Kenan Yücel