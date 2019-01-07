40 yaşındaki Arzu Yılmaz, doğuştan işitme ve konuşma engelli. 21 yaşına geldiğinde ise görme yeteneğini kaybetti. Tüm bunlara rağmen ilk kez çaldığı piyanoda yeteneğiyle hayran bırakıyor.

Derslere yeni başlayan Yılmaz, kısa sürede büyük yol katetti.

Arzu Yılmaz'ın müzik öğretmeni Arda Gündoğan, normalde öğrencileriyle bir ay içerisinde belli bir düzeye geldiklerini söyledi.

"Bir ders içerisinde bunu yapmak büyük marifet. Hem de görmeden ve duymadan yapmak ayrı bir olay. Çünkü bizim müzik işi zaten işitmeye dayalı. Biz bile ilk duyduğumuzda donup kaldık. Üstün yetenek bu."

Annesi Gülistan Yılmaz ise onun en büyük destekçisi. Arzu Yılmaz annesinin yardımıyla anlatıyor kendini. Çok mutlu olduğunu ve ileride konser vermek istediğini söylüyor.

Kaynak: TRT Haber