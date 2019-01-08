Çatılardan eriyen kar suyu, soğukların etkisiyle buz sarkıtlarına dönüşüyor. Zaman zaman kopan sarkıtlar büyük tehlike saçıyor.

Buz kırma timi çevrede güvenlik önlemi alıyor. Vinçle çatılara ulaşarak tehlike saçan buz sarkıtları bir bir kırılıyor. Riskli alanlara öncelik veren ekipler, bütün ihbarlara yetişmeye çalışıyor.

Çatılardaki büyük tehlike

Ekip amiri Şakir Sarsan, "Ana arterlerde, okullarda, iş merkezlerinde, insanların yoğun olduğu bölgelerde devamlı buz kırma çalışması yapıyoruz" dedi.

İtfaiye eri Akın Usanmaz, "İtfaiyeci baltamız var balta yardımıyla kazma yardımıyla bir de kürek yardımıyla saclara zarar vermeden vatandaşı mağdur etmeden dikkatli bir şekilde kırıyoruz" diye konuştu.

Uygulamadan en çok bina sakinleriyle yoldan gelip geçenler memnun. Buz kırma timinin sarkıtlarla mücadelesinden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: M. Kartal - E. Koçak

Kurgu: Ahmet Öztürk