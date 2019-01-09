Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendiriliyor.

Yoğun kar yağışının ardından, tamamen beyaz örtüyle kaplanan Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.

"Saltanat tekneleriyle tur"

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, Gölyazı'yı son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Adaya ilginin giderek arttığını vurgulayan Yılmaz, bu durumunun özellikle Gölyazı'nın turizm geleceği açısından önemli olduğunu anlattı.

Yılmaz, Gölyazı'nın kışın başka bir güzelliğe büründüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kışın buraya gelenler Gölyazı'nın bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyorlar. Yazın ziyaretçilerin yürüyebildiği, arabalarını park ettiği alanlar, kış mevsiminde su altında kalıyor. İlk kez burayı kış mevsiminde görenler hayret ediyor. 'Acaba burası Gölyazı mı?' diye şaşırıyorlar."

Atilla Yılmaz, "Ziyaretçiler, sandal ve saltanat tekneleriyle turlara çıkma imkanı buluyor. Turistler, yaz kış buradan genellikle memnun ayrılıyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Biz insanları kışın da buraya davet ediyoruz. Gelsinler burayı mutlaka görsünler" dedi.

Kaynak: AA