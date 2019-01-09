Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çocuklar kadar yetişkinler de karın tadını çıkardı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede, Mehmet ve Muhammet Ali Koç kardeşlerin yaptığı dev kardan adam ilgi odağı oldu. Vatandaşlar kardan adam ile fotoğraf çektirdi.

Mehmet Koç, büyük bir kardan adam yapmanın kardeşiyle fikri olduğunu ancak geçtiğimiz yıl çok kar yağmadığını, bu yıl ise beklenen kar yağışının olduğunu belirtti.

"Bu yıl güzel kar yağdı. Üç buçuk metre boyunda bir kardan adam oldu. Bunu yaparken komşularımız da yardım etti. Herkes ailecek fotoğraf çektirdi. Biz de pencereden baktığımızda karın sevincini yaşıyoruz."

Kaynak: AA