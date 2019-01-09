Türkiye'de başladığı piyano eğitimine yurt içi ve yurt dışında devam eden Soylar'ın müzik alanında tamamladığı doktora çalışması, California'da müzik kitabı olarak basıldı.

Kansas eyaletinde katıldığı ulusal bir piyano yarışmasında ikinci olan Soylar, eyalet orkestrası ile ABD, Avrupa ve Kanada'da çok sayıda resital ve konser verdi.

Soylar, İzmir'de Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı'nda tamamladığı doktora tezini yakın çevresinin teşviki üzerine California'da bir yayınevine gönderdiğini söyledi.

Bir ay sonra kendisine dönüş yapan yayınevinin doktora tezini çok ilginç bulduğunu ve kitap olarak basmak istediğini anlatan Soylar, İngilizce yazdığı doktora tezinin Ekim 2018'de kitap olarak basıldığını vurguladı.

Üniversitelerde eğitim konserleri veriyor

Kitabı Türkçeye de çevirme projesi olduğunu belirten Soylar, kitabı hakkında şunları söyledi:

''Kitabımın adı 'Messiaen’s Musical Language on the Holy Child'. Kitabımda ünlü bir 20. yüzyıl bestecisi olan Fransız Olivier Messiaen’in piyano eserlerinde kullandığı müzik dili ve Messiaen’in besteleme tekniğine geniş yer verdim. Messiaen’in solo piyano için yazdığı iki eserinin detaylı analizini yaparak, bestecinin özgün beste tekniğini Katolik inancı ile birleştirip eserlerine nasıl yansıttığına değindim ve piyanistlere performans önerilerinde bulundum.''

Kitabının tanıtım sürecinin yoğun geçtiğini, California'da çeşitli üniversitelerde ve kitap evlerinde imza günleri düzenlediğini belirten Soylar, ''20. yüzyıl müziği ile ilgili düzenlenen konferanslara konuşmacı olarak katılmaya hazırlanıyorum. Kitabımda sunmuş olduğum Olivier Messiaen’in eserlerini ayrıca üniversitelerde eğitim konserleri vererek öğrencilere tanıtıyorum'' dedi.

Çağdaş Soylar kimdir?

İzmir doğumlu Soylar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

2009 yılında ABD'de Pittsburg State Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alan Soylar, aynı yıl ulusal bir piyano yarışmasında eyalet ikincisi oldu.

Kansas eyalet orkestrası tarafından düzenlenen solistlik yarışmasını da kazanan Soylar, aynı orkestrayla ABD'nin çeşitli eyaletlerinde solist olarak konserler verdi.

Chicago Northwestern Üniversitesi tarafından da üniversitenin müzik onur topluluğu üyeliğine kabul edilen Soylar, ABD, Avrupa ve Kanada'da çok sayıda resitaller ve konserler verdi.

California Azusa Pacific Üniversitesi'nde şu an piyano eşliği yapan Soylar, ABD'de piyano resitalleri ve oda müziği konserleri vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA