Türkiye'nin tanıtımı için sosyal medyayı kullanmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, blogger'lardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi olan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.

Türk kültürünün tüm değerlerini yansıtan gezici bir sergi oluşturulacak, serginin gittiği ülkelerde Gaziantep, Hatay, Ege mutfaklarından örneklerin yer aldığı gastronomi stantları açılacak.

Rusya ve Japonya'da "Türkiye" yılı ilan edilmesinin ardından mart ayında Tokyo ve Kyoto'da açılacak gezici sergi Moskova, Berlin ve Londra'ya da taşınacak.

Kaynak: AA