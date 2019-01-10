Buzdan yapılmış enstrümanlar, sandalyeler...

İtalya'nın Vermiglio bölgesinde düzenlenen Buz Müzik Festivali için yapılan her şeyde buz kullanıldı.

Gösteriyi izlemek isteyenler buzdan yapılmış koltuklara oturuyor. 200 kişiyi ağırlayabilen salonda kış boyunca 60'ın üzerinde konser düzenlendi. Buz enstrümanlar yapma fikrini ortaya atan ise ABD'li sanatçı Tim Linhart.

Bongo, gitar, keman ve daha fazla enstrüman hazırlamak Linhart için 3 ay sürdü. Linhart, enstrümandan ses alabilmek için doğru noktayı bulmak gerektiğini söyledi.

"Çaldığınız sırada nefesiniz enstrüman üstünde donuyor"

Enstrümanları çalmak, müzisyenlere normalden daha fazla zorluk çıkarıyor. Normallerinden daha büyük olan enstrümanları çalmak bir yandan da sanatçılar için üşümek demek.

Müzisyen Nicola Segatta, asıl zorluğun buzdan çalgıları kurmak olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Çelloyu kurduğumda bu enstrümanların kırılganlığını fark ettim. Her an kırılabilirler. Ayrıca bunları oynatmak zor. Tekniğinizi şekillere uyarlamanız gerekiyor. Çaldığınız sırada nefesiniz enstrüman üstünde donuyor. Ancak vücudunuzun enstrümana nasıl uyum sağladığını görmek çok ilginç. Doğru sesi deneme ve sabırla elde edebilirsiniz."

Kaynak: Reuters